مالوما مجددا في هذا البلد العربي بمناسبة "الحب"

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان نجاح حفله في السعودية جعله اكثر شعبية في العالم العربي من خلال الحفلات، يحيي المغني العالمي ​مالوما​ حفل عيد الحب في دبي، إذ يحل نجم الموسيقى اللاتينية ضيفًا هناك خلال جولته الغنائية العالمية التي تحمل عنوان 11:11.

ويعتبر مالوما البالغ من العمر 25 عامًا أحد أهم الأصوات المعاصرة في عالم الموسيقى اللاتينية ونجمًا شابًا أثبت سطوعه ومكانته على الساحة العالمية بامتياز، وقد زادت مبيعات تذاكر الجولة الغنائية العالمية التي أطلقها عام 2017 المغني الكولومبي عن مليون تذكرة بعد أن أحيا خلال الجولة 105 حفلة غنائية في مختلف أنحاء العالم ليتصدر بذلك قائمة مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقى اللاتينية عالميًا.