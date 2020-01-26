ميرنا وليد - بيروت - شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ بعد ظهوره الأول في حفله بعد وفاة والده منذ أيام قليلة بعد الحريق الذي شب في منزله.

وقالت مي العيدان: "الفنان إيهاب توفيق في حفله الجمعة، يرقص مع الجمهور مع أسبوعين من وفاة أبوه، باين عليك الحزن يا ابني، ما يقهرني الا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت أمي اطلع ثاني يوم ألبس أحمر وأرقص وأولع ألعاب نارية وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا إنتو صرتوا أنصار الحزن بالقلب والأب ميت صار له أسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبة إشكان سوى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم عنيف على إيهاب توفيق بعد حفله الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.