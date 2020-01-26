ملحم زين يغني "ضعف نظر" شارة "العودة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طُرحت شارة مسلسل "​العودة​" التي تحمل عنوان "​ضعف نظر​" من غناء الفنان اللبناني ​ملحم زين​. وهي من كلمات علي المولى، الحان محمود عيد، توزيع جيمي حداد.

المسلسل يتألف من 30 حلقة، يشارك فيه عدد كبير من الممثلين ابرزهم ​نيقولا معوض​، ​دانييلا رحمة​، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رانيا عيسى، رودريغ سليمان، وسام صباغ، اندريه ناكوزي، يوسف حداد، وغيرهم، ويحمل العمل توقيع المخرج ايلي السمعان ومن كتابة رائد أبو عجرم.

و بدأت الأغنية بتحقيق رواج كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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