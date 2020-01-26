نقابة المهن التمثلية المصرية تعلّق على الأزمة الصحية لـ خالد النبوي

ميرنا وليد - بيروت - علّقت ​نقابة المهن التمثلية المصرية​ على الأخبار المتداولة بشأن الأزمة الصحية للممثل المصري ​خالد النبوي​.

واصدرت نقابة المهن بيانا قالت فيه: "بشأن ما تردد من تصريحات غير مسئولة حول الحالة الصحية للممثل خالد النبوي، تؤكد نقابة المهن التمثيلية أن الأطباء القائمين على رعاية وعلاج خالد النبوي هما فقط الدكتور هشام صلاح - مستشفى القصر العيني الفرنساوي.. والدكتور أحمد الجندي- مركز الدكتور مجدي يعقوب".

وأضافت البيان: "هما الوحيدان المصرح لهما بالحديث عن حالته الصحية وليس لأي طبيب أخر الحق في ذلك، وإن عائلة الممثل خالد النبوي ونقابة المهن التمثيلية يتقدمان ببالغ الشكر والامتنان للدكتور هشام صلاح والدكتور أحمد الجندي على ما يقومان به من جهد مخلص وأمين في رعاية الحالة الصحية للممثل المحبوب خالد النبوي".

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