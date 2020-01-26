نوال الكويتية لـ أحلام: "برافو وألف مبروك"

ميرنا وليد - بيروت - هنّأت الفنانة ​نوال الكويتية​ الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​ على نجاح حفلها الأخير الذي احيته في السعودية، كاتبة على حسابها الخاص: "ألف مبروك على الحفل الرائع والمميز واعجبت بكل تفاصيل الحفل، براڤو اختي وألف مبروك على التكريم"

الجدير ذكره ان أحلام احيت مؤخرا حفلا ضمن فاعليات موسم الرياض في السعودية، والذي كان الحفل الأخير لهذا الموسم هذا العام والذي انطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واستمر حتى كانون الثاني/يناير الجاري.

وشغلت أحلام الرأي العام والجمهور بإطلالتها، ولاسيما المجوهرات التي إرتدتهم، فقد إختارت الظهور بفستان أسود اللون طعمته بجناحين من الريش، فيما اختارت أن تتزين بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار.

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