أيمن بهجت قمر يحذّر المتابعين..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - حذّر الشاعر المصري ​أيمن بهجت قمر​ المتابعين في حال حاول أحدهم التعرّض له او التطاول عليه، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أقولها تاني وهقولها كتير.. هتشتم بالأم أو تغلط هتتهان أنت واللي يتشددلك.. أنا راجل قبل ما أكون فنان وكده".

وأضاف: "فاللي هيشتم همسح بيه الأرض عشان محدش يقوللي أنت شخصية عامة.. لا يا حبيبي أنا لا عامة ولا خاصة أنا زيي زيك".

الجدير ذكره ان أيمن بهجت قمر هاجم مؤخرا صناع مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة 2"، متهماً إياهم بتشويه تاريخ والده الراحل بهجت قمر، وهو الذي ألّف الجزء الأول من المسرحية مع سمير خفاجي، التي تم عرضها عام 1979.

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