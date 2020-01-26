تراند اليوم : نجم الغناء اللاتيني “مالوما ” يحيي عيد الحب في دبي 14 فبراير 2020

يستضيف مسرح كوكاكولا أرينا بدبي المغني مالوما، بصحبة فرقته ومجموعة من الراقصين، في عيد الحب القادم يوم 14 فبراير 2020، في حفل يقام ضمن جولته العالمية التي تحمل اسم “11:11 World Tour”، تيّمناً بألبومه الجديد الذي يحمل اسم “11:11”.

بدأ مالوما مسيرته الغنائية عام 2010، ولكن لم يلمع اسمه في سماء النجومية سوى مع إطلاقه ألبوم “بريتي بوي، ديرتي بوي” الذي صدر عام 2015. ومنذ توقيعه لشركة سوني ميوزيك لاتين عام 2015، أطلق مالوما 3 ألبومات تصدّرت جميعها المرتبة الأولى على لائحة بيلبورد لأكثر الألبومات اللاتينية استماعاً. وعلاوة على ذلك، تعاون مالوما مع عدد من أشهر النجوم وشاركهم الظهور في العديد من الأغاني المصورة، منهم المطرب الراحل إكس إكس إكس تنتيشن، وليل بامب، وشاكيرا، وأخيراً مادونا التي وقف إلى جوارها على خشبة المسرح ليؤدي معها أغنية “ميديلين” في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2019.

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جدير بالذكر أن هذه الجولة العالمية ليست الأولى لنجم الغناء مالوما، فقد حققت جولته العالمية التي قام بها عام 2017 مبيعات زادت عن مليون تذكرة لإجمالي 105 حفلات موسيقية شملتها الجولة، ما جعل منه النجم اللاتيني الذي حققت حفلاته أعلى مبيعات للتذاكر على الإطلاق. ولدى مالوما الآن ما يزيد عن 47 مليون متابع على انستقرام، كما تجاوزت كليباته المصوّرة حاجز الـ9 مليارات مشاهدة، ولديه أكثر من 22 مليون مشترك على قناته على يوتيوب.

ومن المتوقع استخدام أضواء الليزر لتشعل أجواء جولته العالمية المقبلة التي ستتخذ طابعاً مستقبلياً، ومن المنتظر أيضاً أن تستمتع الجماهير خلالها بمؤثرات سمعية وبصرية وألعاب نارية غير مسبوقة.