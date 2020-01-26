الملكة إليزابيث تمنح الأمير ويليام لقبا جديدا

بعد أسابيع من تخلي الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن أي دور ملكي وانتقالهما للعيش في كندا، عينت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية حفيدها الأمير ويليام، دوق كامبريدج، في منصب اللورد المفوض السامي للجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإنه عادة ما يتم تعيين شخص اسكتلندي لهذا المنصب، إلا أن الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة أوضح أنه في الماضي تم تعيين أفراد ملكيين في المنصب.

Advertisements

وبموجب دوره الجديد، سيكون على دوق كامبريدج الحفاظ على العلاقة بين الدولة والكنيسة.

وتعد كنيسة اسكتلندا كنيسة مشيخية تعترف بعيسى المسيح فقط ملكا ورئيسا للكنيسة، بالإضافة إلى أن الكنيسة بأكملها تتمتع بالحكم الذاتي وتتم الإشارة إليها على الصعيد المحلي بـ"جلسات كنسية" وعلى الصعيد الوطني بـ"الجمعية العامة".

ولم يعد دوق ودوقة ساسكس هاري وميجان من الأعضاء الفاعلين في العائلة المالكة، وسيكون عليهما سداد أموال المنحة السيادية التي أنفقاها مؤخرا لتجديد محل إقامتهما الرسمي كوخ فروجمور بقيمة 2.4 مليون إسترليني. كما أنهما لن يتلقيا أي أموال مقابل المهام الملكية التي ينجزانها، وستصبح هذه الإجراءات سارية بدءا من الربيع المقبل.