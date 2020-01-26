حقيقة ابداء أصالة نصري رأيها في قضية نانسي عجرم

بعدما تداول البعض تصريحات ملفقة عن لسان الفنانة السورية اصالة نصري حول اتهامها للدكتور فادي الهاشم وزوجته الفنانة نانسي عجرم باقدامهما على القتل العمد للشاب السوري عاملهم ووصفت قصتهم بالملفقة وقالت “أن ما خفي كان أعظم”.

خرجت اصالة عن صمتها ووضعت حداً للاخبار المتداولة. وأكد في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر أنها لم تبدِ أي رأي فيما يتعلّق بالقضايا المتداولة، وقالت: “لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداولة، فقط لأنّي لاأُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسه بقضيّتي الخاصّة، وعملي وعائلتي، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد“.

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أما آخر تطورات قضية د. فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم. أكدت مصارد قضائية لـ LBCI أنه “تبين من مجريات التحقيق ومن داتا الإتصالات أن السارق الذي اقتحم منزله، كان يتعقبه منذ فترة، إذ اتصل أكثر من مرّة برقم العيادة الخاص بالهاشم، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوفر للجميع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات”.

وتبّين أن “المعتدي لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصيا بتاتاً، كما وظهر أنه زار محيط مقرّ العيادة مرّة واحدة في بداية عام 2019″، وفق المصدر. وكشفت التحقيقات أيضاً أن السارق زار المنطقة التي يقع فيها منزل فادي الهاشم ونانسي عجرم مرّة واحدة في شهر كانون الأوّل الماضي حيث كان في عملية بحث عن المنزل لاستكشاف المنطقة وذلك بحسب LBCI.

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قد استمع الى الدكتور فادي الهاشم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، وقرر تركه رهن التحقيق لحين الإستماع الى عدد من الشهود، وإستكمال دراسة داتا الاتصالات.