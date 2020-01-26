ملحم زين طرح “ضعف نظر” شارة مسلسل “العودة”

قبل اسبوع من انطلاق عرض مسلسل “العودة” في 2 شباط المقبل، عبر شاشة MBC4، طرحت شركة بلاتينوم ريكوردز تيتر المسلسل الذي غناه ريس الاغنية اللبنانية ملحم زين.

الأغنية من كلمات علي المولى، الحان محمود عيد، توزيع جيمي حداد. وقد تم اطلاق العمل عبر المنصات الموسيقية، وذلك ترويجاً للمسلسل الذي تنتجه شركة ايغل فيلمز بالتعاون مع mbc studios ومؤلف من ٣٠ حلقة، بطولة نيقولا معوض، دانييلا رحمة، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا، اخراج ايلي السمعان. كتابة رائد أبو عجرم ومعالجة درامي طارق سويد، اخراج ايلي السمعان.

الأغنية بعنوان “ضعف نظر” وهي من النوع الرومانسي الهادئ، وقد تضمنت خلطة سحرية ما بين الإحساس الرائع لـ “زين” وأدائه المبهر، والكلمة الرقيقة التي كتبها الشاعر علي المولى، واللحن العذب لـ محمود عيد. اما الكليب فقد تضمن لقطات لـ ملحم زين مع ابطال فريق العمل.