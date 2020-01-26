شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الظهور الأول لـ ليدي جاجا بحفل Grammy منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مضت عشر سنوات على الظهور الأول للنجمة العالمية ليدي جاجا على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز " Grammy "، التى تعد واحد من أهم وأشهر الجوائز بالعالم، فما زالت إطلالة ليدى جاجا على الـred carpet عالقة فى أذهان الكثيرين، حيث اعتبرها البعض بمثابة إطلالة صادمة فقط من أجل إثارة الجدل وتوجيه الأضواء نحوها، وذلك عام 2010، فسيطرت النساء على جرامى 2010، فكانت بيونسيه البطلة الرئيسية، حيث فازت بستة جوائز من أصل عشرة ترشيحات ضخمة، ثم كانت أصبحت تايلور سويفت أصغر فنانة تفوز بجائزة ألبوم العام.



من حفل جرامي 2010

ولكن كانت ليدى جاجا فى ذلك الوقت صاحبة أغرب إطلالة، وصاحبة أكثر استعراض أثار ضجة وكان هذا هو حضورها لأول مرة، وبدأت تواجدها باستمرار في حفلات جرامي الممتدة حتي الآن.



من حفل جرامي 2010

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اختيار ليدي جاجا للملابس التي ظهرت بها على المسرح كانت بمثابة مفاجأة للجميع، فكان تصميما غير مألوف، كما قدمت دويتو مذهل مع النجم العالمي التون جون، ونالت جاجا في هذا العام جائزتين جرامي.

يذكر أن ليدي جاجا بدأت حيالتها الفنية فى عام 2001، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها "shallow" و"i'll never love " و"poker face" و"bad romance"، وغيرها.



2010



2010