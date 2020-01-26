شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النجم الفائز بأكبر عدد من جوائز الـ"Grammy" على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع المايسترو الشهير جورج سولتي أن يحصد عددا كبيرا من جوائز الجرامي، وهي واحدة من أهم و أشهر الجوائز بعالم الموسيقى، فقد استطاع سولتي بفضل موهبته الفريدة ان يكون أكثر شخص حصدا لهذه الجائزة.

ولا يعلم الكثيرون أن جورج سولتي تم ترشيحه لنيل جائزة الـ " Grammy " 74 مرة بينما فاز بها 31 مرة، و كانت أول جائزة نالها عام 1962 .



جورج سولتي

Advertisements

من هو جورج سولتي أكثر نجم حصد جوائز الـ GRAMMY؟

ولد جورج سولتي في 21 أكتوبر 1912 في بودابست بالمجر وتوفي في 5 سبتمبر 1997 في فرنسا، وكان قائد فرقة الأوركسترا جورج سولتي هو القائد والمخرج الموسيقي لأوركسترا شيكاجو السيمفوني " Chicago Symphony Orchestra " عام 1969 و وهو المنصب الذي ظل فيه لمدة 22 عام ، كما أنه معروف بظهوره مع مجموعات أوبرا في ميونخ و فرانكفورت و لندن، إضافة إلى تقلده عددا من المناصب بدور أوبرا مختلفة.

عُرف جورج سولتي في أوائل حياته العملية بتقديم الكثير من الأعمال الموسيقية، مما أتاح له العمل كمايسترو، ولا يعلم الكثيرون أنه كان يقوم بتسجيل اعماله لأكثر من مرة في فترات مختلفة من حياته ليبرز مدي تقدم رؤيته الموسيقية و أبراز تطور موهبته.

وعن Solti Foundation فهي مؤسسة أقامتها زوجه سولتى وبناته و ذلك بعد وفاته و هي من أجل توفير الدعم المالي للفنانين الشباب الذين يكافحون.