أيمن بهجت قمر يوجه رسالة قوية إلى متابعيه : ” اللي هيشتم همسح بيه الأرض “

كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 05:56 مساءً - نشر الشاعر المصري ” أيمن بهجت قمر ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة شديدة اللهجة حذر فيها المتابعون من التعرض بالسباب والتجريح له أو التطاول عليه .

فكتب في تغريدته : ” أقولها تاني وهقولها كتير .. هتشتم بالأم أو تغلط هتتهان أنت واللي يتشددلك .. أنا راجل قبل ما أكون فنان وكده ” .

وتابع : ” فاللي هيشتم همسح بيه الأرض عشان محدش يقوللي أنت شخصية عامة .. لا يا حبيبي أنا لا عامة ولا خاصة أنا زيي زيك ” .

وجاءت هذه التغريدة بعد تعرضه لحملة هجوم على تويتر عقب تغريدته الساخرة من محاولات جماعة الإخوان ودعوات محمد علي للتظاهر وإثارة الشغب والفوضى فى الشارع المصرى في ذكرى ثورة 25 يناير .

يذكر أن أيمن بهجت قمر هاجم مؤخرا صناع مسرحية ” إنها حقا عائلة محترمة 2 ” متهما إياهم بتشويه تاريخ والده الراحل بهجت قمر وهو الذي ألّف الجزء الأول من المسرحية مع سمير خفاجي والتي تم عرضها عام 1979 .