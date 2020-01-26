سما المصري تزور معرض الكتاب في القاهرة ب ” البيجامة “

كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 05:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” سما المصري ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها خلال دخولها إلى معرض الكتاب بالقاهرة في إطلالة غريبة كعادتها .
حيث ظهرت سما المصري في مقطع الفيديو وهي مرتدية بيجامة وشبشب .. وتعرف عليها بعض الموجودين الذين التقطوا معها بعض الصور .
وأشارت في تعليقها على مقطع الفيديو عن السبب من وراء هذه الزيارة في إنها رغبت في قراءة كتاب عن معاملة النساء للرجال .. فكتبت : ” والله يا جماعة أنا لقيت نفسي عايزة اقرأ أي كتاب عن معاملة الحريم للرجالة إزاي ” .
وتابعت : ” فنزلت بالبيجامة زي ما انا كده لمعرض الكتاب وبصراحة عجبني أوي أوي وحاجة فخمة جدا .. وحاولت اداري نفسي كتير بالبيجامة بس فشلت وبرضو الناس عرفتني ” .
وأضافت : ” أنا مسخرة أوي .. مستنية خبر طردي زي كل مره بقى .. ما تنسوش ” .
وتناقلت بعض المواقع الإلكترونية أخبارا حول طرد سما المصري من معرض الكتاب بعد أن أبدى الزوار الموجودين به إنزعاجهم وغضبهم من وجودها والهيئة التي ظهرت عليها .
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