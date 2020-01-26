كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 05:56 مساءً - كشفت صحيفة ” هآرتس ” عن إصدار وزارة الداخلية الإسرائيلية لبيان اليوم الأحد أعلنت فيه عن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي ” ارييه درعي ” على قرار يسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية وذلك للمرة الأولى في التاريخ .
وأن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية .. والذي سيسمح بالسفر للسعودية لتأدية الشعائر الدينية أثناء الحج والعمرة أو في إطار رحلة عمل كممارسة أنشطة تجارية مثل الاستثمار أو عقد اجتماعات ولا تتجاوز مدة السفر 9 أيام .
ولكن يشترط قرار السماح بالسفر إلى السعودية أن يحصل الشخص المعني على دعوة من مسؤول سعودي .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في التاريخ .. السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.