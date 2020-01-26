للمرة الأولى في التاريخ .. السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 05:56 مساءً - كشفت صحيفة ” هآرتس ” عن إصدار وزارة الداخلية الإسرائيلية لبيان اليوم الأحد أعلنت فيه عن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي ” ارييه درعي ” على قرار يسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية وذلك للمرة الأولى في التاريخ .

وأن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية .. والذي سيسمح بالسفر للسعودية لتأدية الشعائر الدينية أثناء الحج والعمرة أو في إطار رحلة عمل كممارسة أنشطة تجارية مثل الاستثمار أو عقد اجتماعات ولا تتجاوز مدة السفر 9 أيام .

ولكن يشترط قرار السماح بالسفر إلى السعودية أن يحصل الشخص المعني على دعوة من مسؤول سعودي .