إلين دي جينيريس تتغيب عن برنامجها.. وتفاجئ سيلينا غوميز ببديلتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أحدث حلقات البرنامج The Ellen Show، لم تكن مقدمة البرنامج الحواري الصباحي الكوميدية "إلين دي جينيريس" هي من قدمت الحلقة، بل تغيبت عن الحضورِ كليا، بالرغم من أنه كان مُجدولا مُسبقا استضافة النجمة العالمية "سيلينا غوميز" في ذلك التاريخ.

لم تدع إلين غيابها يؤثر على مجريات الحلقة، وسرعان ما استبدلت عدم تواجدها بصديقتها المقربة "جينيفر آنستون" التي قدمت الحلقة بنفسها، واستضافت المغنية العالمية "سيلينا غوميز"، والتي تجمع بينهما صداقة قديمة أيضا.

وبما أن أنستون هي بطلة مسلسل "فريندز" الأيقوني، لم تدع الحلقة تسير دون فقرة خاصة به، خصوصا وأن برنامج The Ellen Show يتم تصويره في استديوهات Warner Bros.، وهو المكان ذاته الذي تم تصوير فريندز فيه طِوال 10 سنوات، كما أن استديوهات ورنر بروذرز تستقبل الزوار الذين يأتون لرؤية المقهى الذي تم تصوير حلقات فريندز فيه والتقاط الصور بالمكان نفسه، فقررت جينيفر مُفاجأة الزوار، فلم يجلسوا على الكنبة البرتقالية الشهيرة للمسلسل فحسب، بل احتسوا القهوة بيد بطلته راتشيل غرين نفسها".

بهذه الفعاليات الحماسية أطلقت جينيفر أنستون حلقتها الخاصة، وفي تلك اللحظة، تساءل الجمهور عن سبب تغيب إلين دي جينيريس عن برنامجها، وهنا كانت المقدمة الشهيرة قد حضّرت فيديو للجمهور تفسر من خلاله سبب تغيبها، وهو ما وصفته أنستون بالكذبة الكبيرة.

وبحسب الفيديو، إلين كانت تجدد رخصة القيادة؛ إذ كانت تقف أمام قسم المركبات المتحركة، وهو فيديو أدخل الجمهور في نوبة من الضحك.

وما هي إلّا لحظات حتى استقبلت جينيفر أنستون صديقتها وصديقة إلين دي جينيريس، المغنية العالمية "سيلينا غوميز"، والتي وصفت المقابلة عبر حسابها في إنستغرام بـ "واحدة من أفضل المقابلات التي أجرتها في حياتها".

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تحدثت المغنية الشابة حديثها عن مسلسل فرندز، وكيف أنها كانت تعشق شخصية "راتشيل غرين"، وبأنها كانت تشتري البيتزا وتأكلها بينما كانت تشاهد المسلسل في حلقاته الأسبوعية.

تطرقت سيلينا بعد ذلك للحديث عن صداقتها من جينيفر، وقالت بأنهما التقتا للمرة الأولى في "دورة المياه"، عندما كانت سيلينا ما زالت غير مشهورة، وقابلت جينيفر بالصدفة بينما كانت تخرج من دورة المياه.

انتقلت غوميز بعدها للحديث عن ألبومها الجديد، والذي يحمل عنوان Rare أي "نادر"، وقالت عنه: "عندما كنت صغيرة، كنت أشعر بأنه من الضعف أن يكون الإنسان غير حصين ومُنفتح بمشاركة النّاس بمشاعره، كما أنني أدركت في لحظة بأن الجميع يروون قصة حياتي، فلم لا أضع شيئا يحكي قصتي من جانبي؟ إنه ليس الكره أو ما شابه، إنها فقط لحظات جميلة للتخلي، وكنت فخورة بها جدا جدا".