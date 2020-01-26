شكرا لقرائتكم خبر عن "اتقل تتكيف" كليب جديد تطرحه أمينة خلال أيام قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة أمينة من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "اتقل تتكيف" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد على موسي، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، وتولى إخراج الكليب جميل جميل المغازي، ومن المقرر إذاعتها على عدد من القنوات خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أحيت المطربة أمينة، حفل "مصرنا" الذي تنظمه القبائل العربية، باستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي، وردد الجمهور، هتاف "تحيا مصر" خلف أمينة، حيث أكدت الأخيرة على أن جميع المصريين عائلة واحدة تعيش في وطن واحد.

كما طرحت أمينة العام الماضي ألبومها الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.

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ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "اللي راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، " الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، "على جمر الهوا" كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب، "ارجع لبيتك" كلمات مصطفى حسن وألحان احمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، "آه بحبه" كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادي.

يذكر أن آخر أعمال أمينة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى العاصمة اللبنانية بيروت.