شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم فى ظهور جديد بعد شائعة منعها من السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على الظهور بشكل جديد وسط الجليد وهي تضحك، في إشارة للرد على الشائعات المنتشرة بمنعها من السفر على خلفية القضية المتورط فيها زوجها الدكتور فادي الهاشم بالقتل العمد.

ونشرت عجرم، صورًا لها وهي وسط الجليد وترتدي ملابس باللون الأزرق وسط ابتسامات منها، عبر الأستوري الشخصي لها بحسابها بموقع إنستجرام، منذ قليل، لتحظي باهتمام كبير من قبل متابعيها وجمهورها.





وكانت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أكدت أنها ستتواجد فى لبنان خلال الأيام المقبة لمتابعة القضية، مع الإصرار على طلب منع الفنانة نانسى عجرم من السفر خارج البلاد، حيث قالت صفحة المحامية اللبنانية عبر فيس بوك، أنها ستكون فى لبنان خلال الأيام المقبة لمتابعة القضية واستكمال الملف والطعن بمعظم الإجراءات التى تمت سابقًا، مع الإصرار على طلب منع نانسى عجرم من السفر.

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كانت رهاب بيطار، وكيلة أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أكدت فى تصريحات عبر صفحتها على موقع فيس بوك: "أنه عند اجتماعنا مع قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان الأستاذ نقولا منصود، أكد وفى شكل واضح وصريح أن رأيه بالقضية لن يتأثر بكل ما كتب وقيل فى الإعلام، وبالتالى فإن قراره سيكون شفافا ومحايدا وعادلا، وهذا بالضبط ما نطلبه ونسعى إليه".

وقالت رهاب: "خضع فادى الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادى منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم فادى الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب، هذا وقد ترك فادى الهاشم رهن التحقيق".

وأضافت: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين فى العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبو الذهب، وشقيق فادى الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم".