شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون جدد ينضمون إلى تحدى dolly parton.. أبرزهم هند صبرى وظافر العابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عدد من الفنانين الجدد إلى تحدى dolly parton challenge وهو عبارة عن جمع أربع صور من حساباتهم على السوشيال ميديا، وإظهار الفرق بين الصور التي ينشرونها على تطبيق، "فيس بوك، ولينكيد أن، وانستجرام، وتندر"، والفنانون الجدد هم ظافر العابدين وهند صبرى وصبا مبارك ولقاء الخميسى وفتحى عبد الوهاب وإدوارد وبشرى وأكرم حسنى وإنجى وجدان وقد سبقهم محمد هنيدى وآسر ياسين وأحمد داود ومحمد ممدوح ومحمد محمود عبد العزيز وتامر حبيب وأحمد أمين ومحمد محمود عبد العزيز ومايا دياب.

وكتبت الفنانة صبا مبارك هو صحيح عم نلعب ونمزح بالـ dollypartonchallenge بس برضه فرصة نتذكر إنه كلنا جواتنا نسخ مختلفة من حالنا.. مهم نقبلها كلها حتى نعيش مرتاحين وبسلام.. طول ما عم بتكون نفسك مش حدا تاني، أنت تمام ملحوظة؛ ما تحاولوا تدوروا عليّ على تندر، مش رح تلاقوني".

وكتبت الفنانة لقاء الخميسى: "جوانا شخصيات كتير.. طفل كبير عايز يفرح.. إنسان جد بيحلم بنجاح ومستقبل.. إنسان واثق في قوة قلبه.. إنسان نفسه يطير في عالم ساحر.. وكتير من الكادرات في حياتنا وتجربتنا.. الحياة تحدي كبير.. واحنا قده"، أما الفنان أكرم حسنى كتب قائلاً: "أنت أبو حفيظة في تيندر أحدهم".



إدوارد



إنجى وجدان



بشرى

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صبا مبارك



ظافر العابدين



فتحى عبد الوهاب



لقاء الخميسى



هند صبرى

واختلفت المشاركة فى التحدى من فنان لفنان، حيث قرر عدد من الفنان المشاركة فى التحدى بالرغم من عدم وجود حسابات لهم على لينكيد أن وتندر، وكعادة النجم محمد هنيدى وتميزه بحسه الكوميدى و الفكاهى، شارك فى التحدى بصورة واحدة له من فيلمه فول الصين العظيم، كما شارك محمد ممدوح فى التحدى ونشر الصور عبر حسابه بانستجرام، وجاءت صورة تطبيق تندر على غرار مشهده الشهير "المتحرش"، بينما جاءت صورة تطبيق إنستجرام بصحبة الفنان أحمد فهمى فى حمام سباحة، وجاءت صورة فيس بوك وهو يرتدى بدلة، بينما صورة لينكيد أن وهو يرتدى قميص كلاسيك أسود اللون.

وجاءت مشاركة محمد محمود عبد العزيز فى التحدى من خلال نشر صورته عبر حسابه بإنستجرام وهو يرتدى ملابس كاجوال، أما صورته على "لينكيد إن" فكانت صورة ببدلة رسمية كاملة ليبدو الفنان فى مظهر "الجان"، بينما كانت صورته على "تيندر" على شاطئ ساحلى أثناء قضاء إحدى عطلاته الصيفية، أما صورة فيس بوك، فكانت صورة من الطفولة مع والده النجم الراحل محمد عبد العزيز، ووالدته جيجى زويد.

وشارك الفنان أحمد داود، فى التحدى وكتب قائلاً: "معنديش تيندر ولينكد إن بس يالا نشارك فى التحدى، وعلق له الفنان أحمد السعدنى، قائلاً: "اللى فى تيندر ده دوزى مش أنت"، وكتب الفنان أحمد أمين على الصورة قائلاً: "معنديش منهم غير إنستجرام وفيس بوك ينفع وله حظي قليل في تحدياتي".