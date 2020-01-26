شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السندريلا تغنى "يا تجبلى شيكولاتة" بحضور أحمد زكى ونور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادرًا للفنانة الراحلة سعاد حسني، خلال مشاركتها فى إحدى السهرات الفنية وبالتحديد حفلة من حفلات مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان الراحل نور الشريف، والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين، والمنتج والسياريست الكبير ممدوح الليثي وقد انتشر الفيديو اليوم بمناسبة عيد ميلادها.

وقامت السندريلا سعاد حسني، بالغناء مع الفنان سمير صبري، وقدمت أغنية "يا تجبلي الشكولاتة"، وكانت في بدايتها مرتبكة وقلقانة حتى أنها نسيت أحد مقاطعها، وقامت الفنانة إلهام شاهين بالهمس في أذنها بكلمات الأغنية التي اندمجت، وقدمتها بشكل جيد جدًا وسط تفاعل كبير من الفنانين الموجودين في الحفل.

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ولدت سعاد حسنى فى القاهرة وبالتحديد فى بولاق يوم 26 يناير 1943 والدها محمد حسنى البابا كان يعمل خطاطًا، وكان لها ستة عشر أخًا وأختًا، وترتيبها العاشر بين أخواتها، لم تدخل سعاد مدارس واقتصر تعليمها على البيت، صاحب الفضل فى اكتشاف موهبتها الفنية هو الشاعر عبد الرحمن الخميسى، حيث أشركها فى مسرحيته هاملت لشكسبير فى دور «أوفيليا»، ثم ضمها المخرج هنرى بركات لطاقم فيلمه حسن ونعيمة فى دور نعيمة عام 1959، ثم توالت بعدها تقديم الكثير من الأفلام وثمانى مسلسلات إذاعية.

بدأت سندريلا الشاشة التمثيل عام 1959 ووصل رصيدها السينمائى إلى 91 فيلمًا منهم أربعة أفلام خارج مصر، ومعظم أفلامها صورتها فى الفترة من 1959 إلى 1970، إضافة إلى مسلسل تليفزيونى واحد وهو "هو وهى" وثمانى مسلسلات إذاعية، وكان أول أدوارها السينمائية فى فيلم حسن ونعيمة عام 1959، وآخرها هو فيلم الراعى والنساء عام 1991 مع الفنان أحمد زكى والممثلة يسرا.