شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة حب بين أحلام ونانسى عجرم على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة أحلام رسالة حب لصديقتها الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت قائلة: "نانسي بحبك وبننتظرك في اللايف ذا فويس كيدز يا غالية يا نجمتنا المشعة"، لترد عليها نانسى قائلة: "وأنا بحبك واشتقتلك كتير كتير".



أحلام ونانسى عجرم

وأحيت الفنانة الكبيرة أحلام، حفلاً ضخمًا الجمعة الماضية فى السعودية، ضم استعراضًا كبيرًا، وحمل اسم "ليلة فنانة العرب"، ضمن فعاليات موسم الرياض، ليلة الجمعة الماضية.

ونشرت أحلام صور من الاستعراض الضخم فى حفلها، ووجهت الشكر لفرقة الاستعراض التى شاركتها فى الحفل، وغردت عبر "تويتر": "شكرًا لفرقة مياس العالمية على هذا العرض الرائع والمجهود الجبار فى هذه الليلة التاريخية ليلة فنانة العرب أحلام، وتكريمي بعد مسيرة 25 عاما فى رياض العز السعودية مجهود وإبداع وحرفية تستحتقون المكانة اللي وصلتوا لها وأخص بالشكر مصمم العرض ناديم وريما وألينا أنا بحبكم كثير".

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وتزينت المطربة أحلام فى حفلها بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، والذى يحمل اسم "ليلة فنانة العرب"، بمجوهرات قيمتها 7 ملايين دولار وتصدرت أحلام قائمة الأكثر تداولاً بموقع "تويتر" بعد تكريمها فى الحفل.

وبعد إطلالة أحلام أصبحت الفنانة صاحبة أغلى إطلالة عربية على الإطلاق، وتلقت فى الحفل درعًا من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها "الملكة".

أحلام سافرت خصيصًا إلى لندن للاتفاق على القطع، وهى مكونة من عقد وأقراط صممت خصيصًا لها من أحجار الالماس الأصفر والزمرد الأخضر.

وكتبت أحلام عبر تويتر، عن حفلها وقالت: "تكليف وتشريف أن تكون لى ليلة منفردة وتحمل اسمى أحلام، وفى ختام موسم الرياض، شكرًا معالى المستشار تركى آل الشيخ، على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـ "ليلة فنانة العرب"، أنتظركم جمهورى الذى طالما دعمتونى فى مسيرتى، ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد".