شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مين من النجوم شاركوا صورهم فى تحدى DollyPartonChallenge.. شوف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى تحدى DollyPartonChallenge، رواجًا كبيرًا بين مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى، حيث ينشر المشاركون فى التحدى الجديد 4 صور متنوعة لهم من 4 تطبيقات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعى وكل تطبيق يمتلك طابعا خاصا، وقد خاض المنافسة فى هذا التحدى عدد كبير من النجوم.

ومن بين المشاركين فى التحدى الفنانة إيمى سالم، التى نشرت صورها منفردة وبإطلالات مختلفة من تطبيقات فيس بوك و"لينكيد إن" و"تيندر"، بينما ظهرت فى إنستجرام برفقة كلبها الصغير وهى تقبله، كذلك شاركت الفنانة هنادى مهنى، فى التحدى، ونشرت صورها الشخصية بإطلالات مميزة عبر تطبيقات فيس بوك و"لينكيد إن" وإنستجرام، بينما شاركت بصورة خطيبها أحمد خالد صالح، عبر تطبيق تيندر.



إيمى سالم تشارك فى تحدى DollyPartonChallenge

وكان من بين المشاركين عبر تحدى DollyPartonChallenge، الفنان فتحى عبد الوهاب، الذى نشر صوره بطريقة طريفة، فكانت صورته مع الفنان الكبير صلاح عبد الله عبر تطبيق تيندر، وصورة أخرى مع الإعلامى محمود سعد عبر تطبيق "لينكيد إن"، أما صورته على فيس بوك، فكانت مع الفنانة بشرى، فيما كانت صورته على تطبيق إنستجرام، مع الفنانة أمينة.

ويشار إلى أن النجم محمد محمود عبد العزيز، كان قد شارك أيضًا، فى تحدى DollyPartonChallenge، المنتشر منذ عدة أيام عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتحدى عبارة عن أربعة صور متنوعة لأربعة تطبيقات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعى وكل تطبيق يمتلك طابع خاص.



هنادى مهنى تشارك فى تحدى DollyPartonChallenge

وجاءت مشاركة محمد محمود عبد العزيز فى التحدى من خلال نشر صورته عبر حسابه بإنستجرام وهو يرتدى ملابس كاجوال، أما صورته على "لينكيد إن" فكانت صورة ببدلة رسمية كاملة ليبدو الفنان فى مظهر "الجان"، بينما كانت صورته على "تيندر" على شاطئ ساحلى أثناء قضاء إحدى عطلاته الصيفية، أما صورة فيس بوك، فكانت صورة من الطفولة مع والده النجم الراحل محمد عبد العزيز، ووالدته جيجى زويد، وكان تعليقه على هذه الصورة الأخيرة التى جمعته بوالديه، مطالبًا الجمهور بقراءة الفاتحة لوالديه وكل من رحلوا عن عالمنا.

Advertisements

ويشار إلى أن محمد محمود عبد العزيز، لم يفوت أى فرصة للتعبير عن حبه لوالده النجم الراحل محمود عبد العزيز، فدائما ما يعبر فى بوستات حزينة عن فراقه والحنين إليه، فلا شك أن عند وفاة الأب يشعر الإنسان بعدم وجود سنده له فى الحياة، وفى بوست مطلع يناير الجارى، احتفى نجل الساحر المنتج محمد محمود عبد العزيز من خلاله بالعام الحالى 2020، حيث نشر صورة تجمعه بوالده، معلقًا عليها: "أول صور 2020، عادة ربنا ما يقطعها، كل سنة وحضرتك طيب وفى مكان أحسن من هنا.. وأدفع عمرى كله وأرجع للحظة دى وأسند على حضرتك برضه، وأقسم بالله العظيم أنا لسه ساند على حضرتك يا أحن وأغلى وأطيب أب فى الدنيا.. ادعيلى عند حضرتك يا حاج.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



فتحى عبد الوهاب يشارك فى تحدى DollyPartonChallenge

لم تكن هذه المرة الأولى التى يعبر فيها نجل الساحر عن حبه لوالده وتعلقه به، حيث ينشر عدة الصور التى توضح تلك العلاقة القوية، وقد كشف مؤخرًا عن صورة جديدة للساحر محمود عبد العزيز حيث شاركها مع جمهوره وعلق قائلاً: "الصورة دى اتشافت كتير بس عمرها ما اتشافت كاملة، النهاردة لقيت الصورة الكاملة اللى فيها العائلة كاملة "أبويا وأمى وأنا وده طبعا قبل وصول أخى العزيز كريم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا".

وترجع الصورة إلى مجلة الكواكب، وجاءت تحت عنوان "صورة الأسبوع" حيث أوضح التقرير أن الساحر لم تأخذه النجومية من أبوته، كما أن شهرته لم تمنعه أن يعيش لحظات يملأها السعادة والحنان برفقة أسرته خالية من إرهاق العمل وتوتراته.