شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة Ambitions تعلن الاكتفاء بموسم واحد من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بطلة مسلسل Ambitions، روبن جيفنز، الذى يعرض على شبكة OWN، عن إلغاء المسلسل وذلك بعد موسم واحد من عرضه، وذلك من خلال صورة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "اكتشفت الأسبوع الماضي أن Ambitions، لن يعود للموسم الثاني"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".



روبن جيفنز

وأكدت شبكة OWN، إلغاء المسلسل، حيث قالت تينا بيري، رئيسة شبكة OWN: "نشكر ويل ويلر وجيمي جيدينز وطاقم الممثلين الطموحين بأكمله لإبداعهم وعملهم الشاق في المسلسل، حيث كانوا يقدمون كل أسبوع دراما كبيرة، التي احتوت على الكثير من القصص الممتعة، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع ويل باكر وفريقه الموهوب في المستقبل"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

مسلسل Ambitions، من بطولة براين وايت، روبن جيفنز، كيندريك كروس، بريلي إيفانز، إيريكا بايدج، جوهر اتكينز، الكسندر مولزاك، جينو أنتوني بيسي، كريستينا كيركمان، أندرو راش، دونا بيسكو، ربيكا روبليس، وغيرهم.

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ودار مسلسل Ambitions، حول انتقال امرأة إلى مدينة جديدة.

كما أعلنت شبكة OWN إلغاء مسلسل Love Is بعد موسم واحد فقط من عرضه على الشبكة فى 19 يونيو الماضى، وكان الموسم الأول مكون من 13 حلقة.

والمسلسل دراما رومانسية يكشف كيف يوازن "زوجان محترفان" حديثان فى "هوليوود" حياتهما المهنية والشخصية والعائلية، وتشمل قائمة الممثلين ميشيل ويفر، ويل كاتليت، إيدارا فيكتور، تايرون براون، كاديم هارديسون، يوثا وونغ-لوى-سينج ، ولانا يونج.

ألغت OWN مسلسل Love Is وسط مزاعم العنف المنزلى ضد المنتج التنفيذى سليم عقيل، حيث حصل الموسم الأول من المسلسل على تقييمات عادلة بمتوسط 0.26 فى فئة المشاهدين من 18 إلى 49 عاما، ومشاهدات وصلت إلى 903 آلاف مشاهد، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".