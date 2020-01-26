شكرا لقرائتكم خبر عن ليه فارقته ليه يا محمد؟.. هنيدى يشارك فى تريند معرض الكتاب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد هنيدي، فى تريند معرض الكتاب، المنتشر منذ أيام عبر منصات السوشيال ميديا، والذي يسخر من المجلدات التي يضمها المعرض في دورته الحالية والتي لا تتضمن محتوى ذات قيمة.

ونشر هنيدى مقطع فيديو له من إحدى مشاهده الشهيرة أثناء غنائه لأغنية "ليه فارقته ليه يا محمد، ليه ضيعتوا ليه يا محمد"، وكتب معلقاً: أثناء تأليفي أول كتاب لمعرض الكتاب"، في إشارة للمحتوى الذي يتضمنه بعض الكتب في المعرض.

ويعرض حالياً للنجم محمد هنيدي مسرحية "3 أيام في الساحل"، على مسرح "كايرو شو" بمدينة 6 أكتوبر، بعد انتهاء آخر عروض 2019 فى موسم الرياض.

Advertisements

مسرحية "3 أيام فى الساحل" بطولة النجم محمد هنيدى وإخراج مجدى الهوارى، تأليف حاتم حسين، ويشارك فى بطولته عدد من فنانى الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، مها أبو عوف، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، التى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك، وعرض أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وكشف هنيدى مؤخراً عن آخر أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيقدم فيلمًا روائيًا وليس "كارتون"، لكن بطل الفيلم لظروف ما سيتحول لشخصية صغيرة، مردفاً: "بقالنا 3 سنين بنشتغل عليه، وحالياً فى التحضير، وقريب هيعجبكم"، وعن فيلم الفارس والأميرة، قال: "من أكثر ما أعجبنى أن صناع الفيلم لم يتركوه واشتغلوا عليه، وفجأة ظهر للنور، وقيل أن رد الفعل شيء عظيم، وأنا مشتاق انى أشوفه".