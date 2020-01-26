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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء العمالقة.. أوبرا وينفرى تستضيف ذا روك فى جولتها لـ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي دواين جونسون، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بفيديوهات وصور من لقاءه مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري ضمن جولتها لعام 2020، عبر الاستوري الشخصي له، بعد أن أعاد مشاركتها من حساب الإعلامية.
وظهر ذا روك في الفيديوهات التي نشرها مع الإعلامية الأمريكية الشهير على خشبة مسرح واحد في بداية جولتها للعام الجديد، على مسرح في مدينة أتلانتا بـ جورجيا، بالإضافة إلى بعض الفيديوهات من كواليس التصوير وترحيب وينفري به وراء خشبة المسرح.
وتحدث الثنائي في اللقاء الذي أستمر لأكثر من ساعة متواصلة وسط عدد كبير من الجمهور، عن مشواره السينمائي للعام الماضي، وفيلمه الجديد Jumanji: The Next Level، الذي عرض نهاية الشهر الماضي في دور العرض السينمائي، كما تحدث عن رحيل والده الملاكم روكي جونسون منذ إيام.
ووصلت تكلفة ميزانية فيلم Jumanji: The Next Level، إلى حوالى الـ 125 مليون دولار أمريكا، وحقق إيرادات وصلت لأكثر من 750 مليون دولار عالمياً و275 مليون دولار محلياً داخل أمريكا الشمالية.
الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح فى عام 2017، وشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم دوين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.
ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.
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