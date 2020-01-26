شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "لص بغداد" في دول الخليج وأمريكا وكندا 29 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سينرجى فيلمز عن طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام بدول الخليج وأمريكا وكندا يوم 29 من شهر يناير الجارى، وذلك بعدما انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية بـ 100 نسخة يوم الأربعاء الماضى 22 يناير يناير، مع الاحتفال بطرحه من خلال عرض خاص أقيم فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر بحضور أبطاله وصناعه وعدد من الفنانين.

واستطاع "لص بغداد" تصدر شباك التذاكر بمجرد طرحه فى دور العرض، حيث حقق ايرادات وصلت الى 7 مليون و400 ألف جنيه، فى 4 أيام فقط وجاءت كالتالي، الاربعاء مليون و150 ألف جنيه، الخميس 2 مليون و160 ألف جنيه، الجمعة 2 مليون و230 ألف جنيه والسبت مليون و600 ألف جنيه، ومتوقع أن تزداد الايرادات خلال الفترة المقبلة مع بدء اجازة منتصف العام الدراسى.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.