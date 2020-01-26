قبل مباراته أمام النجم الساحلي.. ندى بسيوني تدعم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعمت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، فريق النادي الأهلى، وذلك قبل ساعات من مباراته أمام فريق النجم الساحلي التونسي. وكتبت: "يارب اجعلها ليلة سعيدة على كل الأهلاوية، كلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني". وتقام في التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة تجمع بين فريقي النادي الأهلي، ونادي النجم الساحلي التونسي، باستاد السلام، ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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