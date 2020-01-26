هنيدي ينشر فيديو ساخر: "أثناء تأليفي أول كتاب لمعرض الكتاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو طريف عبر حسابه الخاص على تويتر من ضمن مشاهد فيلمه "إسماعيلية رايح جاي" ‏وغرد هنيدي قائلًا: "أثناء تأليفي أول كتاب لمعرض الكتاب". وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بهذا الفيلم "إسماعيلية رايح جاي" بطولة هنيدي وحنان ترك والمطرب محمد فؤاد وإخراج كريم ضياء الدين

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