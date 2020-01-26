بيان تحذيري من "المهن التمثيلية" بشأن أخبار متداولة عن خالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت نقابة المهن التمثيلية، أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، مسئول عنها فقط الدكتور هشام صلاح بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، والدكتور أحمد الجندي من مركز الدكتور مجدي يعقوب.

وجاء في البيان الصحفي الذي أصدرته النقابة اليوم الأحد 26 يناير "بشأن ما تردد من تصريحات غير مسئولة حول الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، تؤكد نقابة المهن التمثيلية على أن الأطباء القائمين على رعاية وعلاج الفنان خالد النبوي هما فقط الدكتور هشام صلاح - مستشفى القصر العيني الفرنساوي.. والدكتور أحمد الجندي-مركز الدكتور مجدي يعقوب".

وتابعت النقابة "هما الوحيدان المصرح لهما بالحديث عن حالته الصحية وليس لأي طبيب أخر الحق في ذلك"، وأشارت إلى أن عائلة الفنان خالد النبوي والنقابة تتقدمان ببالغ الشكر والامتنان للدكتور هشام صلاح والدكتور أحمد الجندي على ما يقومان به من جهد مخلص وأمين في رعاية الحالة الصحية للفنان الكبير.

كان الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة قلبية، ونُقل على إثرها للمستشفى، وأجرى عملية تركيب دعامة، قبل أن يغادر إلى بيته، بعد استقرار حالته الصحية.