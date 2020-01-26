عمرو سعد ينشر صورة قديمة تجمعه بـ"يوسف شاهين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بذكرى ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين.
ونشر سعد صورة قديمة تجمعه بيوسف شاهين وحنان ترك وهاني سلامة
وكتب: "يوسف شاهين الأرض وباب الحديد والناصر صلاح الدين وغيرها كتير من الأفلام اللي هتفضل علامات في تاريخ السينما، مخرج عشق السينما فأعطاه تاريخها مايستحق".
وتابع: "ده تصحيح واضح للناس اللي ممكن تفهمني غلط، وكون أن دوري طار في المونتاج، وأنا لسه عيل صغير مبتدأ، دا عادي لأنه علمني كتير، وأعطاني شرف الشقي والتعب والإصرار والاجتهاد والتجارب زي الأستاذ نفسه، والله يرحم كل العظماء اللي أمتعونا وعلمونا ان الوقود الحقيقي للنجاح الحب والإصرار والإخلاص".
يذكر أن سعد شارك مؤخرًا في بطولة "حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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