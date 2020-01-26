تراند اليوم : شاهد.. فنانة مصرية شهيرة في معرض الكتاب بـ«البيجامة والشبشب»



أثارت الفنانة المصرية سما المصري، حالة من الجدل، بعد ظهورها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مرتدية بيجامة نوم مثيرة وشبشب.

وتسبب ظهور الفنانة المصرية المثيرة للجدل، في حالة من الارتكاب داخل أجنحة المعرض، بعد أن لفتت الأنظار وتسارع البعض للتصوير معها.

وارتدت سما المصري بيجامة مثيرة تظهر تفاصيل جسدها، وهو ما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقدونها ظهورها بهذه الصورة وسط معرض دولي مما يلفت انتباه الزوار من الدول الأخرى لها، وطالب البعض بطردها من المعرض، مشيرين إلى أن هدفها الذهاب للفت الانتباه وإثارت الجدل حولها والدليل ارتدائها ملابس غير مناسبة للنزول للشارع.