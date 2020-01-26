لمياء طارق: “لا أنكر أصلي .. لكن أنا ابنة الكويت” -فيديو

نشرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت “لمياء طارق” مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات أكدت فيه على انتمائها للكويت. ووجهت لمياء طارق كلامها لسيدة مجهولة قائلة: “اصحيلي .. لا تقولي إني من مصر بل أنا مصرية فقط أصلي مصري لا أنكره وأهلي من مصر لكن أنا مش جاية هنا جديد اصحيلي أنا بنت الكويت وأتشرف إني بنت الكويت والكويت تاج على رأسي..أنا لا أنكر أصلي ولكن انا تربيت وترعرت وتزوجت وعشت في الكويت”.

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