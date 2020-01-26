هيفاء ماجيك تظهر مرتديه العباءة والحجاب في دبي -فيديو

فاجأت بالأمس المتحول جنسياً هيفا ماجيك عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي “سناب شات” ، أنظار الجميع إليها في فيديو أرتدت فيه الحجاب الشرعي و العباءة السوداء في أحد مطاعم دبي ، عرف عن هيفاء ماجيك تصريحاتها و فيديوهاتها المثيرة للجدل.

ولم تصرح هيفاء عن سبب إرتداءها للعباء والحجاب غير أنها أكتفت بتوثيق الحدث، وذكرت في نهاية المقطع أنها حامل كنية عن التخمة في أكل الطعام، تعمل هيفاء الآن في مجال الفاشن والدعاية والإعلان وتحظى بشهرة واسعة في مجال الغناء. ومن المعروف عن هيفا ماجيك أنها كانت ذكر قبل أن تقدم على عملية التحول الجنسي في تايلاند، ثم أنهت كل الأوراق اللازمة لتكون أنثى أمام القانون، لتعلن عن زواجها منذ عامين تقريباً على شاب يدعى ربيع.