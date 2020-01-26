بالفيديو: نانسي عجرم تعلق لأول مرة بعد جلسة التحقيق مع زوجها

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، مقطع فيديو تضمن تقريرًا تلفزيونيًا علقت من خلاله لأول مرة على جلسة التحقيق التي جرت الخميس مع زوجها فادي الهاشم من قِبل قاضي التحقيق الأول نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان.

واكتفت نانسي عجرم بالاستشهاد بهذا الفيديو بأن التحقيقات في صالح زوجها وليس كما أثارته محامية والدة القتيل السورية رحاب بيطار، وما أوضح استشهاد نانسي عجرم بذاك التقرير هو وضعها علامة “.” فقط.

وكشف التقرير الذي بثته قناة “أم تي في” اللبنانية، عدة مفاجآت مزعومة توصلت إليها التحقيقات بشأن قضية مقتل السوري محمد الموسى برصاص زوجها الدكتور فادي الهاشم، إذْ أوضح أن قاضي التحقيق الأول نقولا منصور انتهى من استجواب فادي الهاشم في جلسة استمرت على مدار ساعتين.

وبيّن التقرير أن التحقيقات أظهرت أن الاتصالات التي جرت بين القتيل وعيادة الدكتور فادي الهاشم والتي وصلت إلى 4 مرات كانت وبحسب التحقيقات على هاتف عيادة فادي الهاشم وجاءت بهدف الاستعلام وطلب موعد للمعاينة من قبل القتيل ولم يحضر.

وأكد التقرير بحسب “أم تي في” أن فادي الهاشم تفاجأ في التحقيقات من وجود ملف خاص بالقتيل في عيادته وقيل إن إحدى المكالمات استمرت نحو دقيقتين و32 ثانية، لكن مضمونها لا يزال مجهولًا.

وقد أظهر تتبع هاتف القتيل تواجده بمحيط العيادة بينما أظهر تواجده بمحيط منزل نانسي عجرم لمرة واحدة كانت يوم 12 ديسمبر 2019 بحسب التحقيقات، وهو ما يثبت كما زعم التقرير أنه لم يكن يعمل لديهما، فيما تبين أن القتيل لم يجر أي اتصالات بالهاتفين الشخصيين لنانسي أو زوجها إطلاقًا وأنه كان في حالة تتبع ورصد لهما منذ 10 شهور على الأقل.

وكانت قد كشفت رحاب بيطار محامية والدة القتيل محمد الموسى تفاصيل جديدة بشأن جلسة التحقيق مع فادي الهاشم، ووفقًا لما نقلته في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر” قالت إن قاضي التحقيق رفض رفع منع فادي الهاشم من السفر بناء على الطلب الذي قدمه، إضافة إلى استدعاء بعض الشهود حول الواقعة بينهم شقيق فادي الهاشم.

وكتبت المحامية السورية رحاب بيطار في تغريدتها: “خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4.32 دقيقة”.

وأضافت محامية والدة القتيل محمد الموسى: “تقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب، هذا وقد تُرك فادي الهاشم رهن التحقيق”.

واستطردت قائلًة: “عُينت الجلسة القادمة بتاريخ 10 مارس 2020 واستدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق، وشخص آخر يدعى (أبو الذهب)، وشقيق فادي الهاشم للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم”.

يُذكر أن أهالي القتيل محمد موسى ظهروا في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة وشهدت تصريحاتهم ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحولت آراء البعض تجاه القضية وأظهروا تعاطفًا مع نانسي عجرم وزوجها.