بدأ برنامج "4 ستات" أولى حلقاته، على إذاعة "الشرق الأوسط"، متناولًا كل ما يتعلق بالمرأة وحياتها، كما يناقش موضوعات تخص الراجل بشكل فكاهي جذاب.
ويذاع البرنامج في السادسة مساء الأربعاء من كلأسبوع، وتقدُّمه عزة جودة - داليا الخطيب، بريدس سعد وعزة زيان، ومن إعداد شيرين فتحي، وإخراج علي مصيلحي.
وقالت إحدى مقدمات البرنامج الخبيرة السياحية، دالياالخطيب، إن 4 الستات يتناول كل ما يشغل المرأة وسيكون رسالة إيجابية تضفي البسمة على المستمعين، كما أنه لن يتحدث فقط عن حقوق المرأة، بل سيعرض الكفاح والنماذج الإيجابية للمرأة ودورها المهم في المجتمع، بالإضافة إلى موضوعات للراجل في إطار كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاقة قوية لـ"4 ستات" على إذاعة الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.