انطلاقة قوية لـ"4 ستات" على إذاعة الشرق الأوسط

بدأ برنامج "4 ستات" أولى حلقاته، على إذاعة "الشرق الأوسط"، متناولًا كل ما يتعلق بالمرأة وحياتها، كما يناقش موضوعات تخص الراجل بشكل فكاهي جذاب.

Advertisements

ويذاع البرنامج في السادسة مساء الأربعاء من كل

أسبوع، وتقدُّمه عزة جودة - داليا الخطيب، بريدس سعد وعزة زيان، ومن إعداد شيرين فتحي، وإخراج علي مصيلحي.

وقالت إحدى مقدمات البرنامج الخبيرة السياحية، داليا

الخطيب، إن 4 الستات يتناول كل ما يشغل المرأة وسيكون رسالة إيجابية تضفي البسمة على المستمعين، كما أنه لن يتحدث فقط عن حقوق المرأة، بل سيعرض الكفاح والنماذج الإيجابية للمرأة ودورها المهم في المجتمع، بالإضافة إلى موضوعات للراجل في إطار كوميدي.