شاهد.. أحمد فهمي في أحدث جلسة تصوير بعدسة هنا الزاهد

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "فهمي" على الصوره قائلًا: "شخصيتي مذهلة المصورة هنا الزاهد"، ونالت الصورة إعجاب آلاف من المتابعين متمنين لهم حياة سعيدة في مشوارهم الفني وحياتهم الشخصية. سعيدة في مشوارهم الفني وحياتهم الشخصية. Advertisements يذكر أن يستعد الفنان أحمد فهمي لطرح فيلم "عودة يونس" ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سيد بشير، ويشاركه البطولة أحمد عز، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، مصطفى خاطر، حازم إيهاب. حميدة، فتحي عبدالوهاب، مصطفى خاطر، حازم إيهاب. تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

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