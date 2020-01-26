حماقي متحديًا عاصي ونانسي: ذا فويس من نصيبي السنة دي

نشر المطرب محمد حماقي، صورة جديدة له من كواليس برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". "إنستجرام". علق "حماقي" على الصورة قائلًا: "ذا فويس من نصيبي السنه دي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية. دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية. جدير بالذكر أن برنامج "The Voice Kids" يذاع كل سبت عبر فضائية mbc، ويقدمه كل من المطرب عاصي الحلاني والمطرب محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم.

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