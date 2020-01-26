بالفيديو.. محمود الليثي يتعلم الصينية في خمسين سنة

نشر الفنان محمود الليثي، مقطع فيديو كوميدي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلَّق "الليثي" قائلًا: "تعلم الصينية في خمسين سنة" وحاز الفيديو على إعجاب آلاف المتابعين.
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي مسلسل "النهاية" ﺇﺧﺮاﺝياسر محمد سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد العمروسي، محمد لطفي، سهر الصايغ، أحمد وفيق.
تدور أحداثه حول محاولة مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عامًا من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
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