شاهد.. أحمد مجدي في أحدث جلسة تصوير

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "مجدي" على الصوره قائلًا: "تصوير العزيز حمدي رضا"، وأعجب كثير من المتابعين بالصورة Advertisements وكان من أبرز التعليقات "متواضع". وكان من أبرز التعليقات "متواضع". يذكر أن أخر أعماله "الآنسة فرح" ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمود عزت، ويشاركه البطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، سامية عاطف، أحمد خالد صالح، محمد الكيلاني، جيلان علاء. سامية عاطف، أحمد خالد صالح، محمد الكيلاني، جيلان علاء. تدور أحداثه حول بنت اسمها فرح جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها، مما جعل فارق السن بينهما صغير.

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