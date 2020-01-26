بالصور.. محمد محمود عبدالعزيز يشارك في تحدي dolly parton

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز، في التحدي الشهير دولي بارتون dolly parton ، وهو تحدي جديد أصبح تريند في بضعة أيام وخاصة عدد كبير من النجوم والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر محمد عبدالعزيز صورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحرص على أن تكونصورة الفيسبوك مع والده أثناء فترة الطفولة، كما نشر صور قديمة لوالدة الراحل محمود عبدالعزيز على نفس التحدي وقررَّ محمد أن يضع صورة والده من مسلسل أبو جبل على موقع التعارف تيندر.
علَّق محمد على الصور قائلًا "تحدي جديد ينضم إلى باقي تحديات حياتنا، ملحوظة شوفوا الصورة التانية"، واختتم محمد عبدالعزيز كلامه كالمعتاد بطلب الدعاء لوالده ولكل من رحلوا عن عالمنا.
يذكر أن الفنان محمد محمود عبدالعزيز قد شارك في فيلم الكنز الجزء الثاني وهو من بطولة روبي، هند صبري، أحمد مالك، هاني عادل، محمد رمضان وغيرهم الكثير من نجوم الفن.
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