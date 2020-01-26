سما المصري من معرض الكتاب: " انا مسخرة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو لها بـ "البيجامة" من معرض الكتاب، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واشارت من خلاله الى انها رغبت بقراءة كتاب عن معاملة النساء للرجال.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: "والله ياجماعه انا لقيت نفسي عايزه اقرا اي كتاب عن معاملة الحريم للرجالة اذاي فنزلت بالبجامه زي ماانا كده لمعرض الكتاب وبصراحه عجبني اوي اوي وحاجه فخمه جدا وحاولت اداري نفسي كتير بالبجامه بس فشلت وبرضو الناس عرفتني.. انا مسخرة اوي مستنيه خبر طردي زي كل مره باه ..ماتنسوش".

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