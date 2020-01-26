ألشين سانغو ترفض "حياة جديدة"

ميرنا وليد - بيروت - رفضت النجمة التركية ​ألشين سانغو​ خوضها بطولة مسلسل "​حياة جديدة​" لأسباب لم يُشكف عنها، رغم انه لم يعرض اي جديد لها في هذه الفترة، واعتبرت وسائل اعلام تركية ان سانغو تبحث عن نصا يعيدها بقوة الى الجمهور بعد فشلها في مسلسلها السابق "اصطدام".

الجدير ذكره ان سانغو عرفت في العالم العربي بدور "ديما" في مسلسل حب للإيجار، و بعده خاضت بطولة فيلم يحمل عنوان "وقت السعادة"، الى جانب النجم التركي باريش أردوتش الذي يعدّ التعاون الثاني بينهما بعد "حب للإيجار".

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