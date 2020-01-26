عمرو سعد: "دوري طار في المونتاج"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​عمرو سعد​ انه في بداياته التمثيلية حذف دوره بالمونتاج في احد الأعمال، مشيدا بالمخرج المصري ​يوسف شاهين​.

ونشر سعد صورة له برفقة شاهين والممثل المصري ​هاني سلامة​ اضافة الى الممثلة ​حنان الترك​ وعلّق عليها قائلا: "يوسف شاهين الارض وباب الحديد والناصر صلاح الدين وغيرها كتير من الافلام اللي هتفضل علامات في تاريخ السينيما .، مخرج عشق السينما فأعطاه تاريخها مايستحق".

وتابع: "ده تصحيح واضح للناس اللي ممكن تفهمني غلط. وكون ان دوري طار في المونتاج وانا لسه عيل صغير مبتدأ ده عادي لانه علمني كتير وأعطاني شرف الشقي والتعب والإصرار والاجتهاد والتجارب زي الاستاذ نفسة والله يرحم كل العظماء اللي أمتعونا وعلمونا ان الوقود الحقيقي للنجاح الحب والإصرار والإخلاص".

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