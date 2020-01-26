داليا مصطفى بموقف طريف في المطار-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - روت الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ موقف طريف تعرضت له في المطار في مصر قبل صعودها الطائرة.

ونشرت داليا على حسابها الخاص مقطع فيديو من داخل الطائرة كشفت فبه عن اقدام موظفة بإمساك جواز سفرها، وقالت لها إنها متخفية كي لا يعرفها أحد.

الجدير ذكره ان داليا مصطفى كانت قد كشفت مؤخرا لموقع الفن أن أهم إنجازات عام 2019 بالنسبة لها، والذي أسعدها كثيراً، هو مشاركتها في مسلسلي "قمر هادي" و"حواديت الشانزليزيه"، لأنها تعتبر العملين هما إضافة قوية بالنسبة لها، وأحبت كثيراً التجربتين.

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