زياد برجي يستعد لطرح "أنا وياك" وهكذا شوّق الجمهور .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​زياد برجي​ برومو أغنيته الجديدة "أنا وياك" كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي نفسه، توزيع هادي شرارة وميكساج ايلي بربر.

الأغنية هي ضمن فيلم "يوم إيه يوم لأ" بطولة زياد برجي وباميلا الكيك، والذي سينطلق عرضه في دور العرض السينمائية اللبنانية مع بداية الشهر القادم وتحديداً في 6 شباط/فبراير.

يرتبط زياد وباميلا في أحداث الفيلم بزواج إستثنائي وغير متعارف عليه ضمن أي مجتمع، أطلقا عليه اسم "يوم إيه يوم لأ" تمامًا كعنوان الفيلم.. فكيف يُطبّق؟

فيلم "يوم إي يوم لأ" يشارك فيه أيضاً الممثل ومقدم البرامج ​هشام حداد​ وعدد من الممثلين منهم ​ميا سعيد​ و​سلطان ديب​، من إخراج ​نبيل لبّس​، كتابة رافي وهبي، وانتاج فالكون فيلمز لصاحبها ​صبحي سنان​ وتحت إشراف المنتج المنفذ ​رائد سنان​.

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