تراند اليوم : إسلام رمضان ضحية مصرية ثانية لبرنامج ذا فويس كيدز

أثارت الطفلة هايدي محمد والتي عرفت بضحية برنامج ذا فويس كيدز ، ضجة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة، خاصة بعد الصعوبات والعقبات التي واجههتا حتى استطاعت دخول البرنامج، لتتلقى الرفض من قبل لجنة التحكيم من مرحلة تجارب الأداء، على الرغم من صوتها الرائع الذي تميزت به

ولم تكن هايدي الضحية الأولى لبرنامج ذا فويس ، لكن هناك موهبة أخرى تم رفضها من ذات البرنامج الشهير، وتعرض للظلم، فلم تسمح له لجنة التحكيم بالصعود على المسرح ليراه الجمهور، وإنما اكتفت فقط بسماع صوته عن طريق رؤية فيديو مصور له وهو يغني، وأبلغت عائلته بقبوله ليبدأ في تحضيراته استعدادًا للسفر إلى لبنان هو ووالدته، ثم لم يعاودا الاتصال بهم مرة آخرى

الطفل يدعى إسلام سامح رمضان، لديه 11 عامًا، واحدًا ضمن كورال الأطفال المتواجد بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، فهو من عائلة تعشق الغناء فوالدته ووالده لهما آذان طربية، ولكن لم يحالفه الحظ في كورال الأوبرا، فتقول والدته إن ابنها ظل بالفرقة لمدة عامين، ولكنه لم يقوم بالغناء سوى عدة مرات بسيطة، لأن إدارة المركز تميز أطفال عن غيرهم

وأما عن محاولة إسلام للتقديم إلى البرنامج مرة آخرى، فأكدت والدة الطفل لـ القاهرة 24 ، أنهم يريدون ذلك كفرصة ثانية له، ولكن في ذات الوقت خائفين من مهاجمة البرنامج، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المختلفة، في الوقت الحالي، بسبب رفضهم أول مرة لنجلهم، فيرفضونه المرة القادمة، كما أنه لم يخرج للنور كما خرجت هايدي محمد، حتى يتعاطف معه الجمهور