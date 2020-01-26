نجمات أثرن البلبلة بتصريحاتهن عن الأديان.. هل أصالة الأجرأ؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فتاوى دينية وآيات قرآنية عديدة تداولتها الفنانات في عدة لقاءات تلفزيونية، ربما قصدن بها دعم آرائهن بالاستشهاد بآية أو حديث.

في "فوشيا" رصدنا بعض تصريحات النجمات عندما تحدثن عن الأديان، مثل الموقف المحرج الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية مايا دياب عند محاولتها الاستشهاد بنص قرآني، فاستشهدت بـ”اللهم لا شماتة”. ليست هذه هي الفتوى الدينية الوحيدة لمايا دياب، حيث ابتكرت ديانة جديدة، وأسمتها "ديانة الحب".

أما الفنانة اللبنانية إليسا ففسرت سر نشرها لبعض أقوال الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي والإمام علي بن أبي طالب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح لافت: "نعم أنا مسيحية لكن ذلك لا يمنع أنني أحب الدين الإسلامي ومطلعة عليه ولدي أصدقاء مسلمون، كما أنني أحب أقوال الشعراوي وأيضا علي بن أبي طالب، وليس هؤلاء فقط بل أنني أيضا أنشر اقوالا لأخرين ومنهم نزار قباني وبرنارد شو".

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وتكلمت إليسا عن موقف حدث معها عندما نشرت صورة للصليب على صدرها وقالت: "هذا عيد مقدس وأنها مسيحية وتفتخر بديانتها كما يفتخر المسلم بدينه". وقالت في تصريح إنها تفاجأت من بعض التلعيقات من السباب والشتائم التي وصلتها من بعض الأشخاص المسلمين، مضيفة أن الذي يكتب تعليقات تهاجمها؛ لأنها مسيحية، فهو لا يعرف ما نص عليه الدين الإسلامي وهو ليس مسلما حقيقيا؛ لأن الإسلام يحث على احترام باقي الأديان والايمان بجميع الرسل والأنبياء وأهل الكتاب مثلها. وقالت: "بليز اقروا القرآن بليز اطلعوا على دينكم.. دينكم أكثر دين معتدل".

وفي عام 2013 شنت الفنانة الإماراتية أحلام هجوما على الفنان اللباني راغب علامة، وعلقت على عبارة قالها الأخير إن الله سبحانه وتعالى “لا يستطيع أن يخلق مثل فيروز”، وقالت أحلام: "عندما تذكروا رب العالمين تكلموا بأدب".

وبتصريح مثير للفنانة فيفي عبده، قالت إنها تقوم باستخارة الله في كل أعمالها، وصرحت: "ردود فعلي من عند الله وليست مدروسة بالضرورة.. اتجاهي من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا يقول لي مثلا اعملي ده، على طول يقولي دي حتكون كويسة ليكي فأستخير ربنا، لو كويس اعمله ولو مش كويس خلاص".