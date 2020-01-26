هل تراجع عمرو سعد عن وصف يوسف شاهين بالأناني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الممثل المصري عمرو سعد تراجع عن تصريحاته ضد المخرج المصري يوسف شاهين، وأبدى بحقه رأيا مغايرا بعد حديثه عنه والذي اعتبره البعض صادما.

واستغل عمرو سعد مرور الذكرى الـ 94 على ميلاد يوسف شاهين، ونشر صورة تجمعه بالمخرج الشهير مع الفنانة المعتزلة حنان ترك والفنان هاني سلامة من كواليس تصوير فيلم "الآخر"، وأرفقها بتعليق عبر حسابه بموقع إنستغرام كتب فيه: "يوسف شاهين الأرض وباب الحديد والناصر صلاح الدين وغيرها كتير من الافلام اللي هتفضل علامات في تاريخ السينما.. مخرج عشق السينما فأعطاه تاريخها مايستحق".

وأوضح سعد ملابسات تصريحاته السابقة حول شاهين، قائلا: "ده تصحيح واضح للناس اللي ممكن تفهمني غلط. وكون ان دوري طار في المونتاچ وانا لسه عيل صغير مبتدأ.. ده عادي لانه علمني كتير وأعطاني شرف الشقي والتعب والإصرار والاجتهاد والتجارب زي الاستاذ نفسة والله يرحم كل العظماء اللي أمتعونا وعلمونا ان الوقود الحقيقي للنجاح الحب والإصرار والإخلاص".

وقبل نحو عام من الآن، كان للممثل المصري رأي صادم في المخرج الشهير، بأن الأخير كان يقمع أبطال أفلامه؛ لأنه يريد أن يكون نجما وحده؛ إذ كشف سعد خلال لقاء تلفزيوني أن سبب قلة ظهوره الإعلامي هو المخرجان يوسف شاهين وخالد يوسف، وأرجع ذلك إلى أن: "يوسف شاهين كان عايز يبقى نجم فا يقمع أبطاله، وخالد يوسف مكانش عايزني أظهر عشان يظهر هو"، مضيفا: "يوسف شاهين كان عنده اهتمام جدا يبقى براند وكان يحب صنع النجم لكي ينسب لنفسه هذا الفعل".

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وفي مايو الماضي، واصل سعد تصريحاته ضد يوسف شاهين، وظهر في برنامج آخر، ووصفه بـ"الأناني"، معللا ذلك بأنه من أكثر المخرجين الذين يهتمون بأنفسهم أكثر من الممثل.

وأكد أن المخرج ليس المطلوب منه أن يكون مشهورا، واصفا إياه بـ"المغرور"، متابعا: "المخرج خالد يوسف، مثل يوسف شاهين في ذلك الأمر".

وشارك عمرو سعد في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل" بركة "، والمسلسل من ﺗﺄﻟيف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وبطولة هالة صدقي، هنادى مهنى، سميرة عبد العزيز، محمد لطفى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحلام الجيرتلي وإنعام سالوسة.