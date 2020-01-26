أصالة تنفي تدخلها بقضية القتيل بمنزل نانسي عجرم









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة أصالة بطريقةٍ غير مباشرة ما تم تناقله عنها لجهة توجيه أصابع الاتهام بالقتل العمد للفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بقضية مقتل السوري محمد الموسى في منزلها. حيث أكدت في تغريدة عبر حسابها الخاص على: تويتر"عدم تدخلها بالقضاياة المتداولة نافية أن تكون قد أبدت رأيها في أي موضوع يخص غيرها بكونها منهمكة بقضاياها الخاصة.



وذلك بعدما نسبت إليها صفحة stars_drama_syrian عبر "إنستغرام" كلاماً بأنها تتهم نانسي وزوجها بالقتل العمد للعامل السوري، وتصف قصتهما بالملفقة باعتبار أن "ما خُفي أعظم!"

وكانت الآراء على تعددها متبايبنة بين عاتب لعدم تدخلها برأي واضح وآخر يلومها لعدم ذكر نانسي باسمها. فيما لامها البعض لعدم التضامن مع القتيل من بلدها، واعتبر آخرون أنها ليست مضطرة لاقحام نفسها بقضية لا تزال قيد التحقيق.