غادة عبد الرازق تكشف سرّ صورتها بطرحة العروس

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق سرّ الصورة التي نشرتها بطرحة العروس عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" خلال الاحتفال ببدء تصوير فيلمها الجديد بعنوان "حفلة ٩"، داخل استديو تمتلكه بمنطقة أبو الهول بجوار أهرامات الجيزة. حيث قطعت قالب الحلوى مع صنّاع العمل والفنانين المشاركين وبينهم كمال أبورية، أحمد وفيق، نهال عنبر، صبحي خليل وعبد المنعم ربيع، الذي يتولى إخراج وإنتاج العمل الذي كتبه عمر عبد الحليم حول عالم الجريمة والغموض. فيما تغيّب الفنان طارق لطفي عن الحضور



وشرحت خلال الاحتفال أن الصورة التي نشرتها مؤخراً ليست إلا لقطة من الفيلم الجديد وهي مشهد من زفافها على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث العمل. لافتة إلى أن "حفلة ٩" هو اسم المكان الذي تدور به أحداث العمل ونفت علاقته بفيلم "موعد على العشاء" لسعاد حسني وحسين فهمي، وقالت أنها تلعب شخصية "روز" راقصة الباليه المعتزلة ولديها ابنة.

يشار إلى أنها ستُطلّ في شهر رمضان المقبل بمسلسل "سلطانة المعز" الذي ينتمي للدراما الشعبية ويجمعها مع شريف منير، نسرين إمام ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم. وهي تقدم فيه دور فتاه شعبية تُنفق ما ورثته عن والدها على تعليم أشقائها وتربيتهم إلى أن يحدث موقفاً صعباً يقوم بقلب موازين حياتهم.